Wärtsilä lægger milliarder for britisk navigationsfirma

Den finske storleverandør til shipping Wärtsilä har købt det britiske selskab Transas.

Købsprisen lyder på 210 mio. euro, og opkøbet ventes at falde endelig på plads i andet kvartal af 2018. Med købet overtager Wärtsilä 22 regionale kontorer og 1000 medarbejdere.

"Opkøbet vil få Wärtsilä et skridt tættere på at opnå sin mission om at muliggøre bæredygtige samfund med smart teknologi. Det vil også sætte fart i selskabets ønske om at disrupte industrien ved at etablere et økosystem, som er digitalt forbundet på tværs af hele forsyningskæden gennem applikationer, som er sikre, smarte og cloudbaserede," skriver Wärtsilä i en pressemeddelelse.

Wärtsilä har udstukket en vision for selskabets fremtid med titlen Smart Marine Ecosystem, som selskabet arbejder frem imod. Planen er, at Transas i høj grad skal bidrage til den vision.

"At kombinere Transas med Wärtsilä bringer Smart Marine Ecosystem mange skridt fremad. Vi kan nu forbinde Wärtsiläs produktportefølje, den største i marineindustrien, med Ship Traffic Control, simulatorer, navigationsløsninger og flådeoperationsløsninger fra Transas. Den kombinerede pakke vil yderligere forbedre den måde et skib kan sejle på den mest omkostningseffektive og miljøvenlige måde for vores kunder," siger Roger Holm, der er leder af Wärtsilä Marine Solutions i meddelelsen.

