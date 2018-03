Ansatte på sydkoreanske værfter protesterer mod regeringsindgreb

Ansatte fra værfter i Sydkorea har i dag, fredag, demonstreret i hovedstaden Seoul mod regeringens beslutning om værfternes fremtid.

De to mellemstore værfter Sungdon Shipbuilding and Marine engineering og STX Offshore & Shipbuilding er af landets finansminister blevet bedt om at søge henholdsvis konkursbeskyttelse og at levere en plan for restrukturering i begyndelsen af april, skriver Fairplay.

Siden 2013 har STX halveret sin arbejdsstyrke og med de nye planer står det over for flere afskedigelser på op mod 40 pct.

Og det har fået ansatte fra landets fagforening for metalarbejdere, Korean Metal Workers' Union, på gaden.

Allerede tilbage i 2010 begyndte Sungdong-værftet en frivillig proces med rekonstrukton i håbet om, at markederne ville vende. Men det er ikke gået den rigtige vej, og i 2017 fik værftet bare fem ordrer sammenlignet med 43 i 2013, skriver Fairplay.

