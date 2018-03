Slutspil i maskinmestrenes formandsopgør

"Der er ikke mere at tale om. Slut finale."

Jan Rose Andresen, formand for Maskinsmestrenes Forening siden den 1. december 2017, havde dagen efter foreningens årlige generalforsamling i denne uge ikke lyst til at sætte flere ord på, end han allerede havde gjort aftenen forinden om de seneste måneders turbulens i foreningen.

En fagforening med over 12.500 medlemmer, og som i mange år har været personificeret af én person, den nu afsatte bestyrelsesformand Per Jørgensen.

ShippingWatch fangede Jan Rose Andresen på en mobil i de østrigske alper torsdag middag.

Han var taget omtrent direkte fra Sinatur Hotel på kanten af Storebælt i Nyborg onsdag aften til Østrig og ned til en formentlig velfortjent skiferie oven på et hektisk og noget dramatisk forløb.

Maskinmestrenes formand fratræder øjeblikkeligt

Det kulminerede onsdag aften, da over 350 maskinmestre, ifølge deltagere flere end normalt på en generalforsamling, var mødt frem for at få den fulde historie om Per Jørgensens pludselige afsked med foreningen. En afsked, der blev formuleret i en yderst kortfattet meddelelse lagt ud på foreningens hjemmeside en fredag aften den 1. december og årets måske største for julefrokoster.

"Per Jørgensen er dags dato (1. december, red.) fratrådt som formand for Maskinmestrenes Forening. I henhold til Maskinmestrenes Forenings vedtægter er næstformand Jan Rose Andresen indtrådt som formand for Maskinmestrenes Forening."

Det overtrukne kreditkort

De sidste mange år har én person stort set tegnet foreningens 12.000 medlemmer, og den slags pressemeddelelser, helt uden forudgående varsel om et formandsskifte, rejser selvsagt flere spørgsmål, end den giver svar.

Men et udkast til foreningens årsrapport, der viste, at Per Jørgensen havde et "udokumenteret" økonomisk mellemværende med foreningen på 162.381 kroner, ændrede et ellers helt ordinært bestyrelsesmøde om forberedelse af foreningens årsregnskab til et dramatisk opgør med bestyrelsesformanden Per Jørgensen.

Beløbet oversteg langt, hvad han tidligere havde haft af mellemregninger, og en helt uforberedt bestyrelse skred til handling.

Ingen i bestyrelsen havde set det komme, forklarede en noget rystet Jan Rose Andresen dagens efter pressemeddelelsen i december over for ShippingWatch. Omend med en noget anden udlægning end misbrug af foreningens kreditkort. Nemlig den at Per Jørgensen var kørt træt som formand.

"Det er ikke uden omkostninger at sidde på formandsposten i snart 15 år. Det er hårdt og krævende, og på et tidspunkt kan nok blive nok," sagde Jan Rose Andresen lørdag morgen, før han skulle ind til et nyt møde i foreningens bestyrelse.

Sidst på dagen lørdag lagde bestyrelsen imidlertid en ny meddelelse ud på sin hjemmeside. At Per Jørgensens pludselig fratrædelse fredag som formand skyldtes misbrug af foreningens kreditkort:

"På bestyrelsesmødet besluttede bestyrelsen at afslutte samarbejdet med Per Jørgensen med øjeblikkelig virkning på grund af tilsidesættelse af rammerne for anvendelse af foreningens kreditkort."

Stilhed før møde

Siden de dramatiske dage i maskinmestrenes bestyrelse, der under Per Jørgensens mangeårige styre har levet en anonym tilværelse udadtil, og frem til generalforsamlingen i denne uge, har der stort set været stille om de nærmere omstændigheder.

Tavsheden såede i dele af medlemsskaren tvivl om, hvorvidt der lå andre og flere omstændigheder bag fyringen af Per Jørgensen, og fra nogle maskinmestre lød der op til generalforsamlingen kritik af bestyrelsens håndtering af forløbet.

Men det fik de onsdag aften en forklaring på af Jan Rose Andresen.

"Informationen til medlemmer om forholdene og processen har i lyset af afviklingsaftalen (om Per Jørgensens mellemværende, red.), der blev indgået i enighed, og af hensyn til foreningen været begrænset til det rent faktuelle, og faktisk er der heller ikke mere at sige herom," lød det fra Jan Rose Andresen fra talerstolen.

"Bestyrelsen har ikke tilbageholdt oplysninger om indholdet af aftalen eller konsekvenserne heraf, men af hensyn til såvel den afgående formand som foreningen har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at referere alle ord, der er blevet sagt eller skrevet. Det vil ikke tjene noget formål eller gavne nogen. Jeg håber, at I som medlemmer vil respektere og udvise tillid til, at bestyrelsen har truffet de nødvendige og rigtige beslutninger af hensyn til foreningen," uddybede han videre.

Bestyrelsen har reageret hurtigt og på en relevant måde, så snart forholdene blev kendt, og bestyrelsen har sikret, at den daglige drift og medlemsservice er fortsat uden forstyrrelser," fortalte Jan Rose Andresen på generalforsamlingen.

Fratrædelse

At Per Jørgensens (foto) økonomiske mellemværende kunne løbe op i over 162.000 kroner, forklarede han med, at den tidligere formand "de facto har udgjort et tovejs-filter mellem den daglige drift, den kritiske revision og bestyrelsen," forklarede han:

"At dette og andre forhold har kunnet lade sig gøre, skyldes den hidtidige struktur omkring den tidligere formands arbejde. Det har bestyrelsen naturligvis reageret på. Det er en af flere processer omkring formandens virke og referenceramme, som bestyrelsen har indført nye retningslinier for, så en tilsvarende situation ikke burde kunne ske igen."

Fratrædelsesaftalen med Per Jørgensen blev indgået den 23. december, hvorefter ex-formanden også blev ekskluderet af foreningen for at sikre, at han ikke på et senere tidspunkt stiller op til tillidshverv i Maskinsmestrenes Forening eller "til sikring af foreningens fremtid", som det blev formuleret i Jan Rose Andresen mundtlige beretning onsdag:

"Det er naturligvis altid et dramatisk skridt at ekskludere et medlem af en forening, men i den aktuelle situation, var det bestyrelsens vurdering, at der var behov for at sende et klart signal til omverdenen om foreningens fremtidige forhold."

Jan Rose Andresen og Niels Larsen fortsætter som henholdsvis formand og næstformand i bestyrelsen frem til næste generalforsamling i 2019. Fordi den nuværende situation er usædvanlig og tidsbegrænset vil begge oppebærer et begrænset honorar.

Per Jørgensen skriver i en mail til ShippingWatch, at han ingen kommentarer har til bestyrelsens udlægning af forløbet.

