Fayard hæver overskud men ser mørke skyer forude

Der har været rigeligt at lave for det fynske skibsværft Fayard i det forgange regnskabsår.

I en ellers svær tid for værftsindustrien er det lykkes for det familieejede selskab at løfte overskud markant i 2016/17.

Fremadrettet forventer ledelsen dog en tilbagegang på grund af øget konkurrence. Det fremgår af det netop udsendt meddelelse.

Her kan man læse, at overskuddet efter skat lyder på 186 mio. kr. Det er et stort hop i forhold til 2015/16, hvor bundlinjen lød på 129 mio. kr.

Resultatet er øget, selv om omsætningen er faldet en smule. I 2016/17 landede omsætningen på 820 mio. kr. mod én mia. kr. i 2015/16, fremgår det af meddelelsen.

Forbedringen skyldes blandt andet, at Fayard har haft flere specialopgaver inden for både skibe og offshore på værftet i Munkebo på det østlige Fyn.

"Vi har sammen med vore medarbejdere og underleverandører trimmet arbejdsprocesserne og organisationen som helhed samtidig med, at vi har haft et særdeles godt flow i vores opgaver. Vi har haft en høj dokbelægning med alsidige arbejdsopgaver dette har alt sammen bidraget positivt til det tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2016/17," udtaler direktør og medejer Thomas Andersen i en meddelelse.

Opturen er dog ikke fortsat i den igangværende regnskabsår. Fayard skriver, at bundlinjen vil skrumpe betydeligt i 2017/18, fordi der i øjeblikket er hård konkurrence blandt værfterne.

Fayard er ejet af familien Andersen men har flere profiler i sin bestyrelse, herunder rigmanden Torben Østergaard Nielsen.

