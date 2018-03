Skibsværft får kæmperegning på ombygning af hotelrig

Den familieejede norske værftgruppe Westcon er dømt til at betale hotelrig-selskabet Prosafe 344 mio. norske kr. samt strafrenter og sagsomkostninger på 10,6 mio. kroner.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Skibsværftet havde krævet 300 mio. kr. i ekstrabetaling for en kompliceret ombygning af hotelriggen "Safe Scandinavia", men værftet endte i stedet med at tabe sagen, og skal nu udrede de omkring 350 mio. kr.

Ombygningen af riggen var ifølge avisen vurderet til at koste omkring en mia. kr., da den ankom til værftet i 2015, men den endelige regning løb angiveligt op i 2,4 mia. norske kr.

Aktien i det børsnoterede Prosafe steg næsten 10 pct. på nyheden torsdag.

"Vi havde to hovedpåstande. At få nedsat regningen med 600 mio. kr. svarende til en tilbagebetaling på 300 mio. kr. plus rente. Yderligere ville vi have kompensation for forsinkelsen, og vi har fået begge dele," siger Prosafes topchef Jesper K. Andresen til Dagens Næringsliv.

Det er fortsat uklar, om Westcon vil anke afgørelsen.

