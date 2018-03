IEA: Svovlregler får kort effekt på destillatmarkedet

Når verdensflåden ikke længere må sejle på brændstof med mere end 0,5 pct. svovl, vil det få efterspørgslen på destillater til at stige markant. Men den skarpe stigning i 2020 vil hurtigt flade ud, mener det internationale energiagentur IEA ifølge Reuters.

Med de kommende svovlkrav anslås forbruget af gasolie at stige med en mio. tønder om dagen. En løsning, som de fleste redere indtil videre ventes at vælge. De færreste har nemlig indtil videre installeret en scrubber eller gjort klar til at sejle på naturgas, som også er en måde at leve op til de nye regler på. Men selvom forbruget af marinegasolie vil stige til omkring 1,7 mio. tønder om dagen, vil det falde tilbage til 773.000 tønder tre år senere i 2023.

"Efter en stærk vækst i 2020 vil efterspørgslen på marinegasolie vende tilbage til niveauer i 2019," skriver agenturet med henvisning til, at flere redere herefter vil vende sig mod de nye brændstoffer med 0,5 pct. svovl, som på det tidspunkt vil være mere sikre at bruge.

I dag er flere olieselskaber ved at udvikle det nye brændstof, og flere har også noget på markedet, men der er ikke en ens standard. Det kan gøre det svært for rederier at bruge brændstoffet fra forskellige leverandører i forskellige havne, da man ikke ved, hvordan brændstoffet vil reagere, når det bliver blandet med andre typer.

Ifølge IEA vil prisen på gasolie stige mere end 20 pct. i 2020, og det vil sænke efterspørgslen i andre sektorer, mener agenturet.

