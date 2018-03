Sydkoreansk storværft laver alliance om smart shipping

Det sydkoreanske storværft Hyundai Heavy Industries (HHI) går nu også efter det store vækstmarked, som digitalisering er udråbt til at være i shipping.

Værftet har indgået en aftale om en hensigtserklæring med den schweiziske motorbygger Winterthur Gas & Diesel Ltd for at styrke evnerne inden for sektoren for smart shipping, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Værftet vil udnytte løsninger udviklet af HHI og dets søsterselskab Hyundai Electric sammen med datasystemer fra Winterthur, som bl.a. vil gøre det muligt at monitorere skibes motorer bedre og tjekke for fejl og yde service fra land, når der opstår problemer, skriver Yonhap.

"Der er voksende efterspørgsel på smarte skibe og aftalen med WinGD vil styrke HHI's konkurrenceevene i denne sektor," siger en kilde fra værftet til Yonhap.

