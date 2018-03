Japansk kritik af sydkoreansk statsstøtte til shippingbranchen

De japanske værfter frygter, at de sydkoreanske værfter vil komme foran i konkurrencen med den store portion statsstøtte, værfterne står til at modtage.

Den bekymring har de japanske værfters organisation SAJ (Shipbuilders' Associtaion of Japan) udtrykt over for sin sydkoreanske modpart Korea Offshore and Shipbuilding Association (KOSHIPA) i et brev, skriver Fairplay. Brevet kommer efter, at også det japanske ministerium for landbrug, infrastruktur, transport og turisme skrev til sin sydkoreanske modpart om samme emne.

En kilde fra SAJ udtaler til Fairplay:

"Den japanske regering ser det som et seriøst problem i den forstand, at det er en overtrædelse af WTO-aftaler. Vi hos SAJ forstår fuldstændig holdningerne i den japanske regering og vil udvide vores samarbejde eller støtte til yderligere at undersøge sagen henimod at tage de nødvendige tiltag og handlinger."

Kritik fra dansk side

Også fra dansk side har man for nylig langet ud efter den sydkoreanske statsstøtte.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) sagde til ShippingWatch i sidste uge, at han finder den sydkoreanske statsstøtte problematisk, og at han vil gå videre i OECD for at få gennemgået reglerne.

Det seneste statsstøttetiltag i Sydkorea er fonden Korea Maritime Corporation. Støtten løber op i 4,5 mia. dollars samlet set, og planen er, at op mod 40 selskaber kan forvente at få tilskud fra fonden, som vil dække mellem 15 og 40 pct. af nybygningsprisen.

I 2018 går fonden efter at støtte byggeriet af mellem 60 og 70 skibe, og frem mod 2020 er forventningen at bygningen af over 200 skibe vil få støtte.

