Kuehne + Nagel hæver omsætning men ikke indtjeningen

DSV-konkurrenten Kuehne + Nagel fik for hele 2017 en omsætning på 22.220 mio. schweizerfranc, og det er en fremgang fra 19.985 mio. schweizerfranc året forinden. Det fremgår af årsregnskabet, der blev offentliggjort onsdag morgen.

Det resulterede i et driftsresultat før renter, skat samt af- og nedskrivninger (EBITDA) på 1150 mio. schweizerfranc og et nettoresultat på 740 mio. schweizerfranc.

Til sammenligning endte EBITDA-resultatet på 1110 mio. schweizerfranc i 2016, hvor nettoresultatet lød på 720 mio. schweizerfranc.

Den schweiziske transport- og logistikkoncern foreslår at betale et udbytte på 5,75 schweizerfranc per aktie for 2017, og det er en stigning fra udbytteniveauet på 5,50 schweizerfranc for regnskabsåret 2016.

I regnskabet skriver Kuehne + Nagel, at den internationale logistikindustri sidste år oplevede, at volumenvæksten kom tilbage fra de lave niveauer i 2016.

Transportmarkedet var desuden kendetegnet ved volatile fragtrater på grund af en fortsat ubalance mellem kapaciteten og efterspørgslen, mens en konsolideringsbølge i shippingindustrien også spillede ind, skriver selskabet, der også gør det klart, at 2017 var præget af en hårdere konkurrence.

Speditøren melder ikke forventningerne til 2018 ud i regnskabet onsdag.

DSV og konkurrenterne kæmper om digitalisering

Logistikselskaber skal betale kartelbøde

Kuehne + Nagel nedtoner Maersks indtog på speditørscenen