Dyrere råmaterialer får Hempel til at hæve priserne

Prisen på råmaterialer er steget i 2018, og det får nu malingsproducenten Hempel til at hæve priserne på flere produkter. Hvor meget fremgår ikke af meddelelsen, men de seneste to år er mange af de råmaterialer, som producenten bruger, steget i pris.

Det seneste halve år er prisen for epoxy eksempelvis steget med 20 pct. i Europa og Nordamerika og med 58 cent i Mellemøsten og Sydøstasien, skriver Hempel. Zink er i samme periode steget med godt 15 pct. globalt.

Der er regionale forskelle, men generelt stiger priserne globalt, forklarer Michael Hansen, kommerciel direktør hos Hempel.

"Vi har gjort vores bedste de sidste måneder for at absorbere de stigende priser og begrænse effekten for vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører, R&D og vores fabrikanter, men stigende priser er en realitet, og trenden vil klart fortsætte," siger han i meddelelsen og fortsætter:

"Vi har ikke længere nogen anden mulighed end at hæve priserne for nogle af vores produkter i segmenterne for beskyttelse, marine, yacht og dekorativ."

