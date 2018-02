Dansk skibsdesigner står bag design af fire store ropax-færger

Skibsdesignvirksomheden OSK-Shiptech har leveret konceptdesign til, hvad selskabet betegner som "verdens hidtil største færgeordre."

Der er tale om konstruktionen af fire RoPax-færger, som er blevet bestilt af de italienske selskaber MSC Group og Onorato Armatori. Ordren er blevet lagt hos det skibsværftet Guangzhou Shipyard International, lyder det i en meddelelse fra det danske selskab.

"Både for danske forhold, men også på verdensplan er der tale om en på alle måder signifikant færgeordre i RoPax-markedet. At OSK-ShipTech er med ombord i en kontrakt af denne størrelse er noget, vi er utrolig stolte af, og det viser, at vi nu er blandt de få designere globalt, der spiller med om verdens største designprojekter," siger Jacob Thygesen, CEO i OSK Group, i meddelelsen.

De fire færger rummer hver især 536 kahytter med plads til i alt 2.500 personer.

Færgerne vil yderligere være klar til at sejle på LNG-brændstof, fremgår det. Den første færge forventes at blive leveret i 2021, og derudover har de italienske selskaber via aftalen option på fire færger ekstra.

OSK-Shiptech er en del af OSK Group, som også tæller OSK-Offshore og Steen Friis Design.

OSK-ShipTechs resultat præget af "en vis tøven blandt de store skibsredere"

MAN Diesel & Turbo-chef ny formand for grøn styregruppe

Bundlinjen vokser hos OSK Shiptech