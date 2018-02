Wilhelmsens 2017 mærket af frasalg og opkøb

Den norske shippinggruppe Wilh. Wilhelmsen Holding gik fra plus til minus i 2017, hvor gruppen fik et nettounderskud på 64 mio. dollars, viser det ureviderede regnskab for året fredag. I 2016 havde Wilhelmsen et overskud på 201 mio. dollars.

Udviklingen skyldes blandt andet opkøb og frasalg i den store koncern, som har en lang række shippingselskaber under sig. Omsætningen endte på 793 mio. dollars og gik tilbage fra 930 mio. dollars året forinden.

Ifølge selskabet skyldtes udviklingen bl.a. en lavere omsætning i maritime services, hvor man i slutningen af 2016 solgte to forretningsenheder fra, mens omklasseficering af aktiver og et nyt forretningsben øgede indtjeningen i fjerde kvartal.

I september sidste år brugte Wilh. Wilhelmsen en halv mia. norske kr. på at opkøbe majoriteten i olieserviceselskabet Norsea Group, som blandt andet består af det tidligere Maersk-selskab Danbor, i dag Norsea Group Danmark. Wilhelmsen har ejet en del af Norsea siden 2012, men forventningerne til et bedre oliemarked gav dem mod på mere.

I fjerde kvartal kunne opkøbet mærkes hos Wilhelmsen på den positive side, siger Thomas Wilhelmsen, CEO for gruppen, i meddelelsen. Indkomsten endte på 205 mio. dollars i kvartalet.

"En stærkere toplinje var støttet af stigende salg til handelsflåden. Salget af marineprodukter blev bedre, mens vores agentur tjenester leverede stabil indkomst. Ship management fortsætter med at levere på linje med tidligere kvartaler. Vores nye supply service segment så positive resultater i fjerde kvartal trods et sæsonmæssigt svagere kvartal for Norsea Group," siger han og tilføjer, at selskabet fortsat havde udgifter til opkøb og restrukturering.

