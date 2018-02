Kraftig tilbagegang for Hyundai Heavy Industries i 2017

Overskuddet på driften blev kraftigt reduceret for skibsværftet Hyundai Heavy Industries i 2017.

Ifølge det sydkoreanske medie Pulse viser det seneste regnskab fra skibsværftet, at det konsoliderede driftsresultat sidste år udgjorde 14,6 mia. won (13,4 mio. dollars.) – et fald på hele 96,3 pct. i forhold til 2016, skriver mediet.

På bundlinjen gav det et nettotab på 93,4 mia. won (85,8 mio. dollars).

Alene i fjerde kvartal blev det til et underskud på driften på 342,2 mia. won svarende til 316,1 mio. dollars. Hyundai Heavy Industries var her påvirket negativt af faktorer som højere stålpriser og en stærk valutakurs på won.

"Men et godt motorsalg og en forbedret maritim forretning hjalp selskabet med at opnå et driftsoverskud to år i træk," siger en talsmand ifølge Pulse.

Samtidig har værftet formået at reducere gældsgraden fra 114 pct. i 2016 til 89,9 pct. sidste år.

For 2018 forventer Hyundai Heavy Industries et stigende antal ordrer, fordi rederne skal leve op til nye miljøkrav på svovl og ballastvand. Efterspørgslen for gastankskibe, der sejler med enten lng eller lpg, viser også tegn på forbedring ifølge værftet, skriver Pulse.

