Politiet efterforsker Statoil efter lækage

Det var tæt på at gå galt på Statoils norske olieraffinaderi Mongstad i oktober 2016. I forbindelse med en inspektion opstod en lækage fra et gasrør med en diameter på 15 centimeter, og da driftsoperatøren forsøgte at lukke for det, løsnede ventilen sig og røret knak af. Episoden betød rød alarm, 600 ansatte blev evakueret, og Statoil konkluderede selv i sin rapport om sagen, at det kunne have endt faltalt.

Imidlertid slipper olieselskabet ikke nødvendigvis bare med skrækken. For Petroleumstilsynet, der sidste marts kom med sin rapport om sagen, har sat det norske politi til at undersøge, om Statoil skal straffes for episoden.

Det skriver det norske medie Sysla.

"Petroleumstilsynet har bedt politiet om at se videre på sagen. I deres tilsynsrapport afdækkede de fire afvigelser, som de mener, er strafbare forhold," siger efterforsker ved Nordhordland politistation, Marianne Kalnes.

Hun oplyser, at det er selskabet Statoil Mongstad snarere end enkeltpersoner, der undersøges, og at ingen er sigtet. Op mod et dusin personer er blevet afhørt, mens endnu to afhøringer udestår. Over for Sysla bekræfter Statoil, at de er under efterforskning.

I tilsynsrapporten fra forrige marts blev det konkluderet, at raffinaderiet ikke var blevet forsvarligt vedligeholdt. Selv om der forelå kortsigtede planer og budgetter for det årlige vedligehold fandt tilsynet via dokumenter og interviews frem til, at det samlede langsigtede behov for vedligehold af overflader ikke var tilstrækkeligt reflekteret.

Netop det manglende vedligehold betød, at den korrosion under isolationen på det lækkende rør ikke blev opdaget og udbedret. En lignende type lækage, om end af stoffet Nafta, fandt sted i oktober, hvilket politiet kobler sammen med sagen fra 2016.

Foruden det manglende vedligehold pegede Petroleumstilsynet i sin rapport på mangelfuld risikovurdering før opstart af aktivitet, mangelfuld information om risici, og mangelfuld kontrol over personalet i forbindelse med evakueringen. To personer kom således ikke ud af raffinaderiet, før alarmen var afsluttet.

Hvis politiet finder de mulige forseelser strafbare, vil det formentlig medføre bødestraf til Statoil.

