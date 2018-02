Leverandør tror på stort år for ballastvand

Den norske leverandør af ballastvandsystemer Optimarin tror på, at 2018 kan blive et rekordår for virksomheden.

Det kom ellers som en slem skuffelse for mange leverandører, da IMO valgte at udskyde planen for, hvornår skibe skal have installeret systemer til rensning af ballastvand, med to år.

Egentlig skulle de første skibe begynde at installere systemer fra 8. september 2017. Men på et møde i London i juni støttede et stort flertal af medlemslandene et forslag om at forsinke planen med to år.

Mens det blev den sidste dråbe for den norske leverandør, Oceansaver, som gik konkurs i september, så har udskydelsen tilsyneladende ikke påvirket Optimarin.

I alt solgte leverandøren 60 ballastvandssystemer til kunder som Hapag-Lloyd, Solstad Farstad og Seatruck, hvilket gjorde 2017 til det bedste år nogensinde for Optimarin. Og 2018 tegner til at blive endnu bedre, oplyser selskabet i en meddelelse torsdag.

Ifølge Optimarin vil de kommende år blive særdeles gode for leverandører af ballastvandssystemer, selv om implementeringen af reglerne er blevet udskudt.

Selskabet skriver desuden, at 2017 bød på et overskud før skat, men meddeler dog intet om størrelsen på overskuddet. Ifølge virksomhedsregisteret Proff.no fik Optimarin et underskud på 23,8 mio. norske kr. i 2016.

Optimarins ballastvandsystemer er godkendt af den amerikanske kystvagt. I alt har selskabet solgt 550 systemer.

