DSV venter driftsoverskud på over 5 mia kr i 2018

For det kommende år vil væksten fortsætte hos den danske logistik- og transportkoncern DSV. Sådan lyder det i regnskabet torsdag morgen, hvor topchef Jens Bjørn Andersen slår fast, at DSV forventer en vækst i indtjeningen på 11 pct. i 2018.

For 2018 forventer DSV et resultat af den primære drift før særlige poster på mellem 5 og 5,4 mia. kr., fremgår det af regnskabet.

"2017 var endnu et rekordår for DSV. Efter et stærkt 4. kvartal 2017 opnåede vi en samlet indtjening for 2017 i den høje ende af vores seneste forventninger samt meget stærke pengestrømme. Efter at have lagt integrationen af UTi bag os, kan vi nu koncentrere os om at udvikle DSV, og vi forventer op til 11% vækst i indtjeningen i 2018. Opkøb er stadig på dagsordenen, og vi vil fortsat være på udkig efter relevante muligheder," siger adm. direktør Jens Bjørn Andersen i regnskabet.

I det forgangne år fik DSV en omsætning på 74,9 mia. kr. sammenlignet med 67,7 mia. kr. i 2016. Resultatet af den primære drift før særlige poster endte 4,9 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. i 2016, fremgår det.

Mens integratrionen af det amerikanske opkøb UTi har været en stor del af arbejdet hos DSV de sidste par år, kunne transportselskabet i 2017 fokusere på organisk vækst.

For divisionen luft og søfragt steg bruttoresultatet med 5,1 pct. i 2017, hvor fragtvoluminer på søen steg med 6,4 pct., mens markedet voksede mellem 3-4 pct.

De finansielle mål for divisionen for 2020 er blevet opdateret, da den nåede sine 2020-mål i 2017. Sidste år nåede divisionen en overskudsgrad på 9,2 pct. I 2020 skal den ligge på 10 pct. For hele DSV lyder den forventning på 7,5 pct. mod 6,5 pct. i 2017.

