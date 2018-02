MAN Diesel går sammen med Hyundai om LPG-motorer

Motorproducenten MAN Diesel & Turbo vil udvikle en motor, der kan sejle på flydende petroleumsgas.

Sammen med Hyundai Heavy Industries Engine & Machinery Division (HHI-EMD) vil MAN udvikle og producere de nye motorer, der kan vise sig at være en stor hjælp i forbindelse med de kommende miljøkrav som udledning af svovl, siger Bjarne Goldager, vice præsident for sales & promotion i two-stroke business hos MAN Diesel & Turbo.

"LPG har et stort potentiale som brændstof, da det ikke indeholder noget svovl, er til at få fat på og nemt at tanke. Det bliver derfor et stigende attraktivt alternativ til andre lavsvovlsbrændstoffer," siger han i en meddelelse om den nye motorer med navnet MAN B&W ME-LGIP.

Selv har MAN Diesel & Turbo tidligere oplevet en stor interesse i markedet efter at bruge LPG som brændstof hos LPG-rederier. Men også andre segmenter i shipping er begyndt at se på den løsning, forklarer han.

Med en hensigtserklæring med Hyundai er LPG det seneste bud på listen over miljøvenligt brændstof, som på sigt skal kunne bruges på de nye dual-fuel motorer.

