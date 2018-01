Januar har været den bedste måned for Sydkoreas største værft i tre år

Sydkoreas største værft Hyundai Heavy Industries (HHI) har landet sin tredje ordre i årets første måned. Denne gang på tre af de største gasskibe, VLGC'ere, for det statsejede tankrederi Kuwait Oil Tanker Company til en værdi af 220 mio. dollars, skriver Korea Joongang Daily.

Med den seneste ordre har HHI fået opgaver på at bygge i alt 14 skibe i januar til en samlet værdi af på omkring 800 mio. dollars, skriver mediet. Det er det højeste antal ordrer i januar måned siden 2014.

Ud over de tre VLGC'ere, har datterselskaber under HHI fået ordrer på seks VLCC'ere og VLOC'ere.

Især de store gasskibe er HHI kendt for at sidde tungt på, og i 2016 og 2017 lykkedes det værftet at lande ordrer på VLGC'ere som det eneste værft i Korea. Med en stærkere vækst i verdensøkonomien forventer værftet at lande flere ordrer.

"Vi har haft en antal forespørgsler fra begyndelsen af året," sagde en talsperson fra HHI ifølge mediet.

Vi forvente rat lande yderligere ordrer for LNG-skibe og produkttank."

