Rolls-Royce overvejer at sælge sin nødlidende marinedivision

Den britiske koncern Rolls-Royce overvejer at sælge sin marinedivision som led i en større omlægning af sine aktiviteter.

Marineforretningen laver blandt andet motorer og styresystemer til handelsskibe, men har været hårdt ramt af nedturen i shipping og olieindustrien. Derfor undersøger Rolls-Royce nu mulighederne for et frasalg.

Det er det rigtige tidspunkt til at evaluere vores strategiske muligheder for vores kommercielle marineforretning" Warren East, CEO, Rolls-Royce

"Det er det rigtige tidspunkt til at evaluere vores strategiske muligheder for vores kommercielle marineforretning," udtaler CEO Warren East i en meddelelse , hvor han roser divisionen for at have tilpasset sig de svære tider.

"Vi har samtidig skabt en førende position inden for intelligente skibe og autonom shipping, og derfor er det kun passende, at vi overvejer om dens fremtid er bedre tjent under nye ejere," lyder det fra topchefen.

Overvejelser om et frasalg sker som led i en omlægning af koncernen, der betyder, at den fremover vil bestå af tre søljer: Civil Aerospace, Defence og Power Systems. Den del af marineforretningen, som har været målrettet forsvarsindustrien, bliver lagt ind under Defence-divisionen.

Har fyret mange ansatte

Problemerne i offshoresektoren betyder, at Rolls-Royce løbende har skåret sin marinedivision til.

Siden 2015 er antallet af produktionssteder faldet fra 25 til 17, mens arbejdsstyrken er reduceret med 30 pct. til 4200 ansatte. De ansatte har primært hjemme i Skandinavien med Norge som det største område.

Ifølge Reuters lød underskuddet i marineforretningen på 27 mio. pund i 2016. Det svarer til et tab på lidt over 225 mio. kr.

Det er samtidig ikke første gang, at der spekuleres i et frasalg af marineaktiviteter. I november 2017 skrev norske medier, at Rolls-Royce var i dialog med en potentiel køber til den del af selskabet, som producerer styremaskiner til skibe.

