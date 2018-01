BP går i rette med diskussion om oliepeak: Fokus er vildledende

Buddene er mange på spørgsmålet om, hvornår efterspørgslen på olie vil nå toppen.

2025, 2030 og 2040 er nogle af årstallene, der det sidste år er blevet nævnt at både olieselskaber, rederier og iagttagere.

Men at fokusere på årstallet er en helt forkert måde at gribe det an på, lyder det nu fra britiske BP, hvis cheføkonom Spencer Dale sammen med Bassam Fattouh, direktør for The Oxford Institute for Energy Studies, har set nærmere på diskussionen. Ifølge dem er det vildledende at slå ned på et årstal.

For det første ved ingen, hvornår det reelt kommer til at ske. For det andet ligger der i snakken om tidspunktet en indbygget forventning om, at så snart efterspørgslen stopper med at vokse, vil det lede til en usandsynlig adfærd og få olieforbruget til at falde betydeligt og bremse investeringer i ny olieproduktion.

"Datoen for toppen i olieefterspørgslen er højst usikker og ikke særlig interessant," skriver de i rapporten og tilføjer:

"(...) der er meget lidt grund til at tro, når det topper, at olieefterspørgslen så vil falde skarpt. Verden vil sandsynligvis kræve store mængder olie i mange år fremover."

Olielandes påvirkning

I stedet signalerer et højdepunkt i efterspørgslen et paradigmeskifte fra en tid med olieknaphed til en tid med overflod, skriver økonomerne. En udvikling, der det seneste år har fået olieproducerende lande i Opec sammen med Rusland til at sænke produktionen for at få prisen op igen. Det sidste stykke tid er prisen da også steget, og i går ramte prisen for en tønde Brent-olie på sit højeste niveau siden markedets kollaps i 2014 med 70,05 dollars per tønde.

På sigt bliver peakets påvirkning af olieprisen vigtigt, lyder det.

"Men antagelsen om, at oliepriserne vil blive bestemt udelukkende ved omkostningerne ved at udvinde den marginale tønde olie, risikerer at ignorere et vigtigt aspekt af den globale olieproduktion," skriver Dale og Fattouh og peger bl.a. på, at mange af verdens største olieproducerende lande er dybt afhængige af indtægter fra netop olien.

Mange af disse lande ville ikke kunne fungere økonomisk, hvis priserne for olie er tæt på det, det koster at udvinde. Derfor betyder tidsalderen med en overflod af olie, at det er vigtigere end nogensinde at nedbringe afhængigheden af olie, mener de.

Uanset hvad vil udviklingen påvirke olieprisen de næste 20 til 30 år.

"(...) Den gennemsnitlige pris på olie over de næste årtier vil sandsynligvis være mere afhængig af udviklingen i de sociale omkostninger ved produktionen på tværs af de største olieproducerende økonomier end af de fysiske omkostninger ved udvinding."

