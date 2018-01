Ulstein skal fyre op til 25 ansatte i Norge

Den norske koncern Ulstein Group må fyre op til 25 ansatte, skriver Sysla på baggrund af en artikel i Sunmøreposten.

Fyringerne falder i underafdelingen Ulstein Power & Control, som blandt andet laver elektroniske systemer til at styre skibe.

"Det er meget trist at måtte opsige medarbejdere, som vi gerne ville have haft med os videre, men markedet har været svært krævende, og ordreindgangen for Ulstein Power & Cotnrol har været svag over længere tid," siger koncernchef Gunvor Ulstein til Sunmøreposten.

Ifølge Sysla har Ulstein Power & Control været nødt til at fyre flere gange over de seneste år for at tilpasse sig de svære tider på markedet for nybygninger.

Ulstein Group fejrede 100 års-jubilæum sidste år og dækker over en række maritime virksomheder inden for blandt andet skibsdesign, desuden har koncernen også flere værfter.

