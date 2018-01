New York sagsøger fem oliefirmaer for klimaforandringer

Foto: Sam Hodgson/The New York Times, pool via AP

New York City vil holde olieselskaberne BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil and Royal Dutch Shell ansvarlige for deres del af klimaforandringerne og har sagsøgt de fem selskaber.

Det skriver Financial Times.

New Yorks borgmester, Bill de Blasio, fortæller, at byen har indgivet en stævning for de skader, som de fem selskaber har forvoldt, for at "beskytte New York'erne fra effekterne af klimaforandringer".

Han annoncerede desuden et mål for byens pensionskasser, der i alt forvalter 189 mia. dollars (1177 mia. kr.), om, at de skal afhænde deres investeringer i fossil energi. New Yorks fem pensionskasser har investeringer for 5 mia. dollars (31 mia. kr.) i 89 selskaber, der har med fossile brændstoffer at gøre.

"Vi tager kampen mod klimaforandringer direkte hen til fossil brændstof-selskaberne, der kendte til effekterne og med vilje vildledte offentligheden for at beskytte deres indtjening. Når klimaforandringerne bliver ved med at forværres, er det op til energiselskaberne, hvis grådighed har sat os i den her situation, at løfte omkostningerne for at gøre New York sikrere og mere robust," udtaler Bill de Blasio.

