Orskov Yard øger overskud trods faldende omsætning

Orskov Yard i Frederikshavn kommer igen ud af et regnskabsår med en faldende toplinje, men til forskel fra de tre foregående regnskabsår har selskabet formået at øge overskuddet på bundlinjen.

Af regnskabet fra værftet, hvis forretning består i at reparere og ombygge skibe, fremgår det, at nettoomsætningen i 2016-2017 er faldet til 456 mio. kr. mod 515 mio. kr. i 2015-2016. Det er således fjerde år i træk, hvor nettoomsætningen fremgår i regnskabet, at der er fald på toplinjen.

Til gengæld har det familieejede værft med adm. direktør Christina Ørskov formået at øge overskuddet på bundlinjen, som viser et overskud efter skat på 8,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i 2015-2016. I regnskabet lyder det, at resultatet "oversteg," hvad der på forhånd var ventet for året.

Samtidig er egenkapitalen øget med 3 mio. kr., så den udgør 23,6 mio. kr.

"Selskabet forventer på trods af en skærpet konkurrence et positivt resultat for det kommende regnskabsår," lyder det i regnskabet fra Orskov Yard.

Værftet har i det forgangne år reduceret omkostningerne til vareforbrug og "andre eksterne omkostninger" og øget driftsoverskuddet til 12,1 mio. kr. mod 8,7 mio. i 2015-2016.

