Værfter venter hårdere tider og sænker forventninger

Køen udebliver hos de sydkoreanske værfter, hvor rederierne stadig er tilbageholdne med at bestille nye skibe. Det får nu de største værfter til at sænke forventningerne til salget i år, skriver Korea Joongang Daily.

Forleden meldte topchefen for landets største værft Hyundai Heavy Industries ud, at værftet sænkede sit salgsmål for i år med 1,87 mia. dollars ned til 7,99 billioner won. Det er ifølge mediet en tilbagegang på 60 pct. sammenlignet med 10 år siden.

Samme melding kommer fra konkurrenten Samsung, hvor CEO Nam Joon-ou også ser et sløvt marked for det kommende år. Sidste år skar selskabet ned på sine ledere med 30 pct. og tog et stort indhug i antallet af selskaber fra 89 til i dag 67. Samtidig har både Hyundai og Samsung brug for kapital og venter et driftsunderskud i fjerde kvartal.

For Hyundais vedkommende er der tale om et tab på 300 mia. won, mens Samsung forventer et driftsunderskud på 240 mia. won i år.

Meldingen kommer få dage efter, at et andet sydkoreansk medie Yonhap rapporterede om, at de sydkoreanske værfter forventede at lande langt flere ordrer i 2018 end de forgangne år.

Kinesiske værfter topper ordrelisten for 2017

Samsung Heavys aktie styrtdykker efter dystre forventninger