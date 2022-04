DNV forventer at lukke sin russiske forretning inden længe

DNV er i fuld gang med at lukke sine aktiviteter i Rusland. Topchef Remi Eriksen fortæller i et interview med ShippingWatch, at processen ventes at være afsluttet i den maritime forretning inden for et par uger. Manøvren omfatter blandt andet 90 Sovcomflot-skibe.