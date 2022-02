Optimarin melder om rekordhøjt salg i 2021

Den norske leverandør Optimarin fik en rekordhøj omsætning i 2021, hvor salget af ballastvandsystemer gik frem.

Leverandøren af ballastvandsystemer skriver i en pressemeddelese, at omsætningen oversteg 300 mio. norske kr., og at det er første gang nogensinde, at salget har nået et sådan niveau.