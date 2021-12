Coronasmittede besætningsmedlemmer vil koste rederne dyrt igen i 2022

Verdens største søforsikringsselskab Gard regner med, at coronapandemien kan blive dyr for skibsfarten igen næste år, og omikron-varinaten vil kun gøre det være, siger CEO Rolf Thore Roppestad i et interview med ShippingWatch.