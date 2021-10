Stor stigning i skader på skibe får Skuld til at varsle markante prisstigninger

Mere aktivitet inden for skibsfarten er godt for økonomien i rederierne, men det får også flere skibe til at støde sammen i havnene, fordi der ikke er plads nok og måske også, fordi der er kamp om at komme først til kaj.

Derfor kan søforsikringsselskaber som Skuld på den ene side være tilfredse med, at kunderne bliver bedre polstret på balancen, men de må også udbetale flere penge, fordi der ganske enkelt opstår flere skader med de mange skibe på vandet.