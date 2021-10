OSM Maritime etablerer rekrutteringsplatform til skibsfarten

OSM Maritime kaster sig nu ud i konkurrencen om at levere de bedste kandidater til stillinger inden for shippingindustrien. Hidtil er det norskbaserede selskab kendt for ship management, men nu lover selskabet, at det finde og levere de rigtige personer til industrien og oven i købet gøre det hurtigere end andre.

Det sker bl.a. ved at trække på ny teknologi, som kan "imødekomme skibsredernes akutte behov for tilgængelige og kvalificerede kandidater," som det udtrykkes i en pressemeddelelse.