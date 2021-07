ONE går markant frem i de seneste tre måneder

Foto: PR / ONE

Singaporerederiet ONE fik kraftig fremgang i regnskabsårets første kvartal af 2021 med en omsætning på 5,78 mia. dollar og et nettoresultat på 2,56 mia. dollar.

I ONE første regnskabskvartal i sidste år lød omsætningen på 2,74 mia. dollar og et nettoresultat på 167 mio. dollar. Det seneste resultat står derfor i skarp kontrast til resultatet sidste år, som var hårdt påvirket af coronapandemiens indtog, der fik fragtbehovet til at dale.