Steen Lund tror på at klimakrav kan booste Rightships CO2-rating

Det australske riskmanagementselskab Rightship ser store vækstmuligheder i den voksende interesse verden over for at måle og dokumentere skibes og skibsrejsers bæredygtighed og CO2-udledninger.

I forvejen leverer Rightship årligt godt 40.000 tjek af skibes operationelle sikkerhed til forskellige kunder. Men ratings af skibsrejsers CO2-udledninger er også et forretningsområde i vækst, fordi kunder i stigende grad stiller miljøkrav til skibsfarten.