Vestager køber ikke Maersk-chefs kritik af konkurrenceregler

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager svarer nu igen på den kritik, som Maersk-topchef Søren Skou forleden i Finans sendte afsted mod Kommissionen og beslutningen om ikke at lade to europæiske togselskaber fusionere. Det skriver Børsen.

Der er tale om franske Alstom og tyske Siemens, som sammen kunne have skabt en – ifølge Kommissionen – monopollignende toggigant i Europa, hvilket ikke stemmer overens med de europæiske konkurrenceregler.

Ifølge Søren Skou ville det dig give god mening at stille med en europæisk gigant – ellers risikerer man blot, at der kommer et kinesisk selskab, som EU ikke kan stille noget op over for, og udkonkurrerer europæerne på det lange bane, fortalte han tirsdag til Finans.

"Jeg tror, man bliver konkurrencedygtig af at blive udfordret. Jeg tror ikke på, at den der lever stille, lever godt, også er konkurrencedygtig," lyder svaret fra Margrethe Vestager over for Børsen.

Mærsk-topchef Søren Skou går i rette med Margrethe Vestager om europæiske konkurrenceregler

Danmarks næststørste olieaktør ser fornuft i licens-stop