Justitsminister går ind i sagen om Dan-Bunkering

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) går nu ind i sagen om Dan-Bunkering og dets leverancer af flybrændstof til det russiske militær under borgerkrigen i Syrien.

Han oplyser til DR, at han vil undersøge, hvorfor en politianmeldelse mod det danske bunkerselskab har ligget stille hos Fyns Politi i to år.

"Der er tale om en alvorlig sag. Jeg har derfor i dag bedt om at få en orientering," oplyser han i et svar til mediet.

DR har de seneste dage beskrevet, hvordan Dan-Bunkering leverede omkring 30.000 tons brændstof til et selskab med tilknytning til det russiske militær. Brændstoffet er efterfølgende sejlet til Syrien, hvor det efter alt at dømme er blevet brugt af russiske jagerfly under deres bombetogter til fordel for Assad-regimet.

Leverancerne er sket i 2016 og 2017. Mindst en af handlerne er sket efter, at Erhvervsstyrelsen for to år siden meldte Dan-Bunkering til politiet for at overtræde EU's sanktioner mod styret i Syrien. Sagen lå først hos SØIK, i daglig tale bagmandspolitiet, som siden sendte den videre til Fyns Politi.

Dan-Bunkerings advokat Peter Appel fra Gorrissen-Federspiel oplyser til DR, at man ikke er bekendt med, at der er en aktiv sag mod selskabet hos politiet. Dan-Bunkering er desuden ikke tidligere sigtet eller dømt for i forbindelse med leverancer.

