Singapore har sagt farvel til 30 leverandører på knap et årti

Der er kommet 30 færre bunkerleverandører i Singapore siden 2010.

Det skriver branchemediet Ship & Bunker på baggrund af tal fra Maritime and Port Authority of Singapore (MPA).

I 2010 var der 80 leverandører af skibsbrændstof i den asiatiske storhavn. Det tal var barberet ned til 50 ved udgangen af 2018.

Faldet er sket på et tidspunkt, hvor bunkerbranchen har gennemgået store forandringer, som er accelereret frem mod svovlkravene i 2020.

Netop svovlkravene ventes at føre til flere lukninger blandt mindre bunkerselskaber, fordi kravene til kredit vil stige i takt med, at der skal indkøbes ny og dyrere lavsvovlholdig brændstof.

Samtidig indførte havnen i Singapore strammere regler i 2017, som har gjort det sværere at snyde på vægten for at tjene penge i en branche, hvor marginerne typisk er lave. Det kan også have betydet, at nogen pressede selskaber har valgt at smide håndklædet i ringen.

