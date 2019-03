Kraftige magneter kan være blevet brugt til bunkersnyd

En ny type af bunkersnyd kan være blevet opdaget i Singapore, som ellers er gået forrest i kampen mod svindel med skibsbrændstof.

Et inspektionsselskab har opdaget indikationer på, at kraftige magneter kan været blevet brugt til at omgå de såkaldte masseflowmetre. Det skriver Ship & Bunker.

Overfor branchemediet beskriver Petro Inspect, at dets inspektører har opdaget en magnet, som var tapet fast på et masseflowmeter på en bunkerpram i Singapore.

Masseflowmetre er obligatoriske i Singapore og skal sikre, at kunderne rent faktisk får leveret den mængde brændstof, de betaler for. Tidligere har der været udbredte problemer med underlevering.

Ifølge Siemens, som producerer masseflowmetre, så kan en meget kraftfuld magnet være med til at påvirke masseflowmetres målinger af volumen. Dermed vil det i teorien være muligt for en leverandør at levere for lidt brændstof og selv beholde differencen.

"Selv om det ikke er klart, at et sådant angreb har været succesfuldt, så bør aktører være opmærksomme på, at vi har fundet en magnet tapet til et masseflowmeter, og at en producent af teknologien har advaret om, at en sådan magnet kan forstyrre og påvirke nøjagtigheden af et masseflowmeter," siger Petro Inspects stifter, Kaivan H. Chinoy, til Ship & Bunker.

Singapore er verdens største bunkerhavn. Det har været obligatorisk at bruge masseflowmetre siden 1. januar 2017.

