DSV forventer ny fremgang i 2019

Efter et 2018 med opjusteringer i hvert kvartal fortsætter logistikkoncernen DSV med at se fremgang. I 2019 forventer DSV at lande et driftoverskud mellem 5,9 og 6,3 mia. kr.

I 2018 har DSV landet et driftoverskud før særlige poster (ebit) på 5,4 mia. kr., sammenlignet med 4,9 mia. kr. i 2017.

"Vi har leveret et stærkt resultat for 2018. Fjerde kvartal levede op til vores forventninger, og vi kan rapportere et ebit på 5.450 millioner kroner for 2018 – en vækst på 15 pct. i forhold til 2017," siger adm. direktør Jens Bjørn Andersen i forbindelse med regnskabet og fortsætter:

"Vi er godt på vej til at nå vores mål for 2020, og resultaterne for 2018 vidner om vores store fokus på at levere høj kvalitet til vores kunder og opnå organisk vækst. I tråd med vores strategi kigger vi fortsat aktivt efter egnede opkøbsmuligheder, og vi er af den opfattelse, at de rette transaktioner kan skabe værdi for alle interessenter."

Ser man isoleret på fjerde kvartal, lander driftoverskuddet på 1,3 mia. kr. i 2018, hvilket også er en stigning sammenlignet med samme kvartal året før, hvor driftsoverskuddet lå på 1,2 mia. kr.

Beskeden vækst på vigtig handelsrute

For 2018 oplevede selskabets sø- og luftdivision stigende fragtmængder. For søfragt steg mængderne for året med 4 pct. målt i teu for hele året. Det var 1 procentpoint højere end markedet, skriver DSV, som dog oplevede en svagere udvikling fra sin vigtigste rute.

"DSV's præstation var præget af det faktum, at vores største handelsrute, Asien til Europa med omkring en tredjedel af de totale mængder, så en beskeden markedsvækst i løbet af 2018. På den positive side, udviklede Europa til Nordamerika sig stærkt," skriver DSV.

For kvartalet rapporterer DSV et driftsoverskud på 897 mio. kr. i divisionen, mens de i samme kvartal 2017 havde et driftsoverskud på 789 mio. kr.

Luft- og sødivisionen udgjorde den næsthøjeste vækstrate i selskabet med en vækst for året på 10,4 pct., kun overgået af solutions (lagerhotel), der stod for en vækst på 15,6 pct. Divisionen på vejene voksede 4,6 pct.

2018 med opkøbsforsøg og handelskrig

Mod årets afslutning har DSV især været i vælten i forbindelse med opkøbsforsøget af det schweiziske logistikselskab Ceva Logistics. Efter to afviste bud valgte DSV dog at trække følehornene til sig og i stedet lede efter andre opkøbsmuligheder. Det førte i begyndelsen af 2019 til et bud på Panalpina, et andet schweizisk logistikselskab, som valgte at offentliggøre det ikke-bindende bud fra den danske transportvirksomhed.

I sidste uge meldte Panalpina ud, at storaktionæren bag selskabet ikke støtter buddet fra DSV, men i stedet støtter bestyrelsen i Panalpina i at jagte en selvstændig strategi med egne opkøb. Analytikere har efterfølgende spekuleret i, om afvisningen skal ses som et endegyldigt nej eller blot forhandlingstaktik med det formål at få DSV til at byde en højere pris.

Det første bud fra DSV lød på 170 schweizerfranc pr. aktie fordelt på kontanter og aktier i DSV, og det svarer til et samlet bud på 26,5 mia. kr. Med en stigning i aktiekursen hos DSV er prisen dog siden rykket opad, ligesom den kan rykke nedad igen, hvis kursen falder.

Tidligere på året var det særligt handelskonflikten mellem USA og Kina, der gav anledning til bekymring. Det skyldes, at 10-12 pct. af virksomhedens transporterede varer inden for luft- og søfragt befinder sig på de handelsruter.

Samtidig har topchefen i DSV dog også tidligere givet udtryk for, at den generelle bekymring i transportsektoren som følge af tarifferne dog endnu ikke har haft væsentlig betydning for forretningen i DSV.