Medie: DSV's dialog med Panalpinas bestyrelse er kun "lige begyndt"

Den toneangivende schweiziske erhvervsavis Finanz und Wirtschaft skriver onsdag i klummen "Der Praktikus" - praktikopholdet - at bestyrelsen i Panalpina "lige er begyndt at forhandle" med DSV om det danske selskabs opkøbstilbud.

I klummen undrer skribenten sig over, at storaktionæren Ernst Göhner Foundation allerede har takket nej til tilbuddet, men det fremhæves, at det formentlig handler om prisen.

"Ingen, inklusiv mig, mener at historien er forbi," hedder det.

Ifølge Bloomberg News, som ikke kunne få kommentarer til klummen fra hverken Panalpina eller DSV, var klummens indhold onsdag skyld i, at Panalpinas aktie steg med 2,2 pct.

Ernst Göhner-gruppen, der er største aktionær i Panalpina, og som ejer omtrent 46 pct. af aktierne, meddelte mandag, at den støtter ikke buddet fra DSV på selskabet.

I stedet støtter aktionæren bestyrelsen i at jagte en selvstændig vækststrategi, som kan inkludere opkøb. Panalpina fortsætter med at bedømme situationen med sine rådgivere.

Mandagens melding sendt Panalpina i minus med 11,7 pct., mens den tirsdag vandt noget tilbage med et plus på 5,5 pct.

16. januar blev det offentlig kendt, at DSV havde budt, hvad der svarer til 26,5 mia. kr. for konkurrenten. Buddet lød på 170 schweizerfranc per aktie, hvoraf en tredjedel var kontant, mens resten var i form af DSV-aktier.

