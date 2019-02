Analytiker forventer vækst i DSV's søfragt

DSV's fortsatte opkøbsinteresse og forventningerne til det nye år kommer i fokus, når transportselskabet torsdag morgen præsenterer regnskab for fjerde kvartal.

For kvartalet i sig selv ventes der, ifølge de analytikere, som DSV selv har indsamlet estimater hos, en omsætning på 20.268 mio. kr. Det vil være en stigning på 7 pct. sammenlignet med omsætningen på 19.019 mio. kr. i fjerde kvartal forrige år.

Alle tre divisioner - Air & Sea, Road og Solutions - ventes at vise omsætnings- og indtjeningsvækst i forhold til den tilsvarende periode året før.

Væksten vil dog afhænge af udviklingen i den fragtede volumen, og den ser ud til at være under pres, bemærker Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank.

"De seneste tal for global luftfragt indikerer fortsat aftagende vækst i den fragtede volumen - vi noterer os endda tilbagegang på udvalgte flyruter i november," skriver Mikkel Emil Jensen i en analyse.

Vi kan ikke afvise, at handelskrig og toldafgifter har givet volumenerne et boost i virksomhedernes forsøg på at få sendt deres varer før toldstigningerne Mikkel Emil Jensen, analytiker, Sydbank

Han venter for fjerde kvartal sidste år en vækst i luftfragtmarkedet på omkring 2 pct., en vækst på 3 pct. i søfragtmarkedet og en vækst på 2-3 pct. i vejtransport.

"Vi noterer os en stærkere markedsvækst på DSV's tungeste fragtrute mellem Asien og Europa efter en periode med svag vækst. Vi kan ikke afvise, at handelskrig og toldafgifter har givet volumenerne et boost i virksomhedernes forsøg på at få sendt deres varer før toldstigningerne."

"Vi forventer dog en inddæmmet effekt for DSV, da selskabets eksponering mod fragtruter fra Kina til USA er begrænset," skriver Sydbanks analytiker.

I forhold til driftsindtjeningen (EBIT) før særlige poster venter analytikerne for fjerde kvartal sidste år et resultat på 1422 mio. kr. Det vil være en stigning på 19 pct. i forhold til det realiserede i samme periode året før.

Og på bundlinjen ventes DSV i det seneste kvartal at have tjent 1010 mio. kr., hvilket vil være 30 pct. bedre end året før.

Vi vurderer, at DSV foretrækker en senere lancering, hvis opkøbet aflyses, frem for at skulle trække et nystartet aktietilbagekøbsprogram tilbage, hvis købet gennemføres Mikkel Emil Jensen, analytiker, Sydbank

Vendes blikket bort fra de klassiske regnskabstal, så venter Mikkel Emil Jensen ikke, at DSV lancerer et nyt aktietilbagekøbsprogram i forbindelse med regnskabet. Det bygger han på en mulig overtagelse af Panalpina, omend der på det sidste er kommet en vis usikkerhed om, hvorvidt DSV i denne omgang får held til at overtage den schweiziske konkurrent.

"Vi vurderer, at DSV foretrækker en senere lancering, hvis opkøbet aflyses, frem for at skulle trække et nystartet aktietilbagekøbsprogram tilbage, hvis købet gennemføres," skriver Mikkel Emil Jensen.

For det nye år venter analytikerne, at DSV kommer til at præstere et driftsoverskud (EBIT) før særlige poster på 5987 mio. kr. Det vil være en vækst på 8 pct. sammenlignet med de 5534 mio. kr., som de venter for hele det forgangne år.

Op til regnskabet, der offentliggøres ved 7.30-tiden, venter DSV selv at have præsteret et driftsoverskud på 5400-5600 mio. kr. for hele 2018.

