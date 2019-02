Panalpinas største aktionær vil have bedre tilbud

Panalpinas største aktionær, Ernst Göhner-gruppen, er villig til at lytte til et bedre tilbud.

Det skriver Bloomberg News mandag eftermiddag med visning til viden fra anonyme kilder tæt på sagen.

Ifølge nyhedsbureauets kilder vil Ernst Göhner-gruppen egentlig helst være fri for et salg af Panalpina. Men det afholder ikke aktionæren fra at være med på at lytte til og ikke med det samme afvise et højere tilbud, hvis det skulle blive aktuelt, fortæller kilderne.

I en meddelelse mandag morgen, som var udsendt af Panalpina, fremgik det, at Ernst Göhner-gruppen ikke støtter DSV's foreløbige bud på det schweiziske selskab.

Buddet, som blev offentligt kendt i midten af januar, havde en værdi af omkring 26,5 mia. kr. Siden er buddets værdi steget, i og med at det både består af kontanter og DSV-aktier, og fordi DSV-aktien siden offentliggørelsen er steget på fondsbørsen.

Derfor siger storaktionær nej til DSV

Anonym side lægger pres på Panalpina: Overtagelse vil betyde massefyringer

Efter storaktionærs afvisning af DSV-bud: "Det er ikke slut endnu"