DSV-konkurrent trækker sig ud af budkrig om Panalpina

DSV-aktien stiger til vejrs på den danske fondsbørs torsdag morgen, og det kan skyldes, at schweiziske Kuehne + Nagel ser ud til at have trukket følehornene lidt til sig i købsduel om Panalpina, om DSV i sidste uge offentliggjorde et bud på.

I hvert fald skriver Bloomberg News med henvisning til en historie hos den schweiziske avis Handelszeitung, at Kuehne + Nagel ikke anser den øjeblikkelige driftsmæssige udvikling og værdisætning af Panalpina for at være særligt godt matchet.

Det kan øge DSV's chancer for i sidste ende at løbe med en overtagelse af Panalpina, og på aktiemarkedet sender investorerne torsdag morgen DSV-aktien op med 3 pct. til 540,70 kr.

