Bank: DSV står til indtjeningsvækst på 45 pct. med Panalpina

Transport- og logistikkoncernen DSV kan stå over for en vækst i indtjeningen per aktie på 45 pct., såfremt det lykkes for den danske koncern at overtage den schweiziske konkurrent Panalpina. Det skriver Finans på baggrund af en analyse fra Nordea.

"En nærmere analyse af DSV’s synergimuligheder ved et køb af Panalpina bekræfter vores indledende antagelser om et betydeligt potentiale for værdiskabelse," hedder det fra Nordea ifølge Finans.

Banken peger på, at det først og fremmest vil være en mulighed for at reducere omkostningerne, som er årsag til den positive prognose. Nordea regner på, at DSV har en driftsmargin på 9,9 pct. i sin Air & Sea-division, mens den tilsvarende indtjeningsevne hos Panalpina ligger på 2,0 pct.

Helt lige så rentabel som DSV kan Panalpina dog måske ikke blive, da selskabet har en række meget store kunder, i modsætning til DSV, der har mange små- og mellemstore kunder. Og de storkunder er bedre til at presse priserne ned, vurderes det, skriver Finans.

DSV bød i sidste uge 26,5 mia. kr. for Panalpina med en tredjedel betaling i kontanter, 55 schweizerfranc per Panalpina-aktie, og totredjedel i DSV-aktier ved at betale 1,58 DSV-aktie per aktie i Panalpina. Siden er DSV's aktie steget med næsten 10 pct., hvilket reelt hæver den underliggende værdi af tilbuddet.

DSV's bud på Panalpina kan blive svært at slå for rivaler

DSV har luret på opkøbsmålet Panalpina i mange år