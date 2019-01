DSV's bud på Panalpina kan blive svært at slå for rivaler

Det tilbud, som DSV har lagt på den schweiziske konkurrent Panalpina, bliver svært at slå. Det mener i hvert fald analytikerne hos Jefferies.

Ifølge analytiker David Kerstens er et modbud fra konkurrenten Kuehne+Nagel "mindre sandsynligt". Derfor bliver det svært at få en højere pris for selskabet, end DSV's tilbud repræsenterer.

"(Kuehne+Nagel) vil kræve højere synergier – på mindst 250 mio. schweizerfranc – for at lægge et tilsvarende købstilbud," skriver han i en analyse ifølge Bloomberg News.

På den baggrund har finanshuset sænket sin anbefaling af Panalpina-aktien til "hold" fra "køb", mens kursmålet er blevet løftet til 180 schweizerfranc fra 150 schweizerfranc.

Det er dog ikke alle analytikere, som er af den overbevisning. HSBC mener nemlig godt, at der kan komme et modbud.

"Konkurrerende bud kan stadig vise sig, men vi mener, at DSV er det bedste sted til at genere værdi for aktionærerne," vurderer HSBC, der ifølge Bloomberg News peger på, at et modbud kan komme fra netop Kuehne+Nagel.

HSBC har løftet sin anbefaling af Panalpina til "hold" fra "reducer".

Onsdag kom det frem, at DSV har budt på Panalpina. Et tilbud, der på det tidspunkt svarede til 170 schweizerfranc per aktie.

Siden er DSV's aktiekurs steget, og da en del af buddet går på aktier i den danske transportgigant, er buddet steget til omkring 177 schweizerfranc per aktie - svarende til 27,7 mia. kr.

Mandag ved 10-tiden stiger DSV-aktien med 0,7 pct. til 514 kr.

