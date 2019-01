Obligationsejere sagsøger HSH Nordbank for 1,4 mia. euro

18 obligationsejere i tyske HSH Nordbank, der inden jul blev privatiseret med nye ejere, har sagsøgt banken for 1,4 mia. euro, skriver Financial Times. Sagen drejer sig om værdipapirer udstedt for mere end ti år siden, hvor værdien ifølge anklagerne bliver sænket forkert.

Det handler konkret om værdipapirer udstedt til en nominel værdi tæt på 2 mio. euro i løbet af 2002 og 2005, hvor HSH Nordbank var den største udlåner i verden til shippingindustrien, som under finanskrisen skabte store problemer for banken og har været et af argumenterne for at privatisere banken.

Krisen fik blandt andet HSH Nordbank til at stoppe med at betale renter på hybrid-værdipapirer. I stedet begyndte man at nedskrive deres værdi.

I forbindelse med privatiseringen af banken har HSH meddelt, at banken i 2020 ikke længere vil have hybridkapital som tidligere. Den bogførte værdi på de ramte værdipapirer vil i den forbindelse ende på 15 pct. af deres nominelle værdi i 2020. I 2017 var den bogførte værdi af de berørte værdipapirer på 40 pct. sammenlignet med den nominelle, skriver Financial Times.

Og det har fået obligationsejerne til at reagere og beskylde banken for at skade investorerne. Gruppen repræsenterer omkring halvdelen af de ramte obligationsejere, skriver avisen. HSH har endnu ikke modtaget søgsmålet, men mener, at beskyldningerne er grundløse, skriver Financial Times.

HSH Nordbank sætter sidste punktum for salg

EU godkender privatisering af tysk storbank

Fond vil overtage dårlige shippinglån fra NordLB for milliarder