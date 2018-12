Monjasa vil levere bunker fra Djibouti

Monjasa åbner en ny bunkerforsyning i Djibouti i Nordvestafrika. Det skriver selskabet i en meddelelse.

Bunkerselskabet forventer at øge sine mængder med 200.000 ton med åbningen af den nye forsyning. Målet er at udfordre de traditionelle bunkermarkeder i Suez og Jeddah, skriver selskabet.

"I takt med at sikkerhedssituationen i Adenbugten forbedres, opstår der nye muligheder for både serviceselskaber og globale afskibere i området. Ved at operere med en lokal partner vil vi målrettet vise Djibouti som et konkurrencedygtig og højkvalitets sted at tanke op på denne vigtige søvej," udtaler Svend Mølholt, COO i Monjasa, i meddelelsen.

Som et led i åbningen vil handelsbanken UBAF, som har Crédit Agricole som hovedaktionær, være regional bankpartner for Monjasa, oplyser selskabet.

