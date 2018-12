Noble kan lande restrukturering på Bermuda

En restruktureringsaftale for Singapore-handelshuset Noble Group ser ud til at kunne lande allerede i juledagene, efter at en domstol i Bermuda har sagt ja til at udnævne en ansvarlig for processen, der skal gennemføres efter en lokal insolvensret.

Det skriver Bloomberg og fortæller, at en plan vil betyde, at Noble Group kan fortsætte som selskab, efter at myndighederne i Singapore tidligere har afvist en restrukturering.

Nobles samlede gæld løber op i mere end 3,5 mia. dollars, og handelshuset har kæmpet i mere end et år for at få restruktureringen til at falde på plads.

