Noble Group søger mod Bermuda efter afslag

Det storombruste handelshus Noble Group søger nu mod Bermuda for at redde sin forretning, efter at en domstol i Singapore har afvist selskabets redningsplan.

Bloomberg News skriver, at Noble Group har bedt en domstol i Bermuda om at udpege en såkaldt provisorisk likvidator. Ifølge mediet tillader lokal lov, at den af retten udpegede likvidator kan gennemføre selskabets plan om at restruktuerer sin gæld.

Sceneskiftet kommer efter, at Noble Group har fået bremset sin redningsplan i Singapore.

Ifølge Bloomberg advarer handelshuset, at næste skridt kan blive en reel likvidation af selskabets aktiver, hvis ikke manøvre på Bermuda lykkes.

Foruden at søge ly på Bermuda har Noble Group også søgt om konkursbeskyttelse i USA og Storbritannien.

