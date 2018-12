Maersk Brokers tørlastsats fusionerer med Wonsild Dry

Siden 2016 har Maersk Broker været en af de største aktionærer i den danske tørlastmægler Wonsild Dry, men nu tager parterne skridtet videre.

De to selskaber fusionerer, så Wonsild Dry bliver en integreret del af Maersk Broker Bulk Chartering, som er Maersks Brokers tørlastforretning, fra 2019, skriver selskaberne i en pressemeddelelse.

"Vi er sikre på, at en kombineret global organisation vil skabe en stærkere platform for yderligere vækst og i særdeleshed et selskab, der vil være i stand til at servicere vores mange loyale klienter endnu bedre i fremtiden," skriver de to selskaber i meddelelsen.

Som en del af fusionen flytter selskaberne sammen i fælles kontorer i København og Singapore. Wonsilds kontorer i Hong Kong og Bangkok bevares og vil ifølge parterne "komplementere" Maersk Broker Bulk Charterings kontorer i London, Hamborg, Dubai, Delhi, Beijing, Taipei, Seoul og Tokyo.

Fusionen vedrører ikke Wonsilds tankaktiviteter.

Flere overtagelser

Maersk Broker, der er ejet af Mærsk-familien, har intensiveret sit sats på tørlastaktiviteterne i de sidste år.

Selskabet har blandt andet indgået et joint venture med tyske Stratos Albis Schiffahrt, hvor et kontor i Hamborg er blevet etableret.

Som nævnt er det blandt andet blevet til et opkøb af 35 pct. af Wonsild Aps, ligesom Lanic A/S blev overtaget fuldt ud sidste sommer, da tørlastselskabet blev en del af netop Maersk Broker Bulk Chartering.

Maersk Broker sidder på størstedelen af aktierne i Maersk Broker Bulk Chartering, som har Frank Kehl Mortensen som CEO. Selskabet ejes også af Ocean 4 ApS, hvor Frank Mortensen er en del af ejerkredsen sammen med Thomas Stahl, Kenneh Harritsø og Michael Creaven, som alle har en fortid i Lightship Chartering.

