Nyt projekt vil parre start-ups og shippingselskaber

Et nyt projekt vil bringe opstartsvirksomheder sammen med shippingselskaber for at løse branchens problemer med ny teknologi.

Bag projektet står det danske innovationshus Rainmaking med den tidligere Maersk-mand Nicklas Viby Fursund i spidsen.

Det får navnet Trade & Transport Impact Program og skal sætte iværksættere sammen med førende virksomheder inden for shipping og logistik. Målet er at skabe partnerskaber, der kan hjælpe transportindustrien med at bruge ny teknologi til at løse sine problemer.

"Programmet er skabt for virkelig at rykke tingene på udfordringer, som er særlige for industrien, ved hjælp af innovation og digitalisering," udtaler Nicklas Viby Fursund, partner i Rainmaking.

Innovationshuset vil nu gå i gang med at udpege over 500 start-ups, hvorefter dem med den mest relevante teknologi vil blive parret med etablerede virksomheder.

Første møde bliver holdt i Hamborg, hvor der vil være fokus på havneeffektivitet, bæredygtigthed og sundhed og sikkerhed.

Projektet løber over tre år, oplyser Rainmaking, som har hovedkontor i København.

