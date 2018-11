Bunkerrederi i Singapore møder flere krav og får skibe arresteret

De juridiske krav mod tank -og bunkerrederiet Brightoil Petroleum vokser samtidig med, at rederiet har fået arresteret flere skibe. Det rapporterer Reuters.

De seneste krav mod selskabet kommer fra det Hong Kong-baserede bunkerselskab Sea Trader International samt Qatar National Bank (QNB), som har sluttet sig til listen af kreditorer, som samlet set har krav mod Brightoil Operations for 52 mio. dollars.

Blandt de øvrige kreditorer finder man Vietnams førende brændstofimportør Petrolimex, som i sidste uge indgav et krav til højesteret i Singapore om likvidation af Brightoil, fordi Singapore-selskabet har overskrevet deadline på betalinger af udestående for i alt 30 mio. dollars, skriver Reuters.

Brightoil forsøger for tiden at restrukturere sin gæld, og handlen med selskabets aktier har været suspenderet siden oktober, efter at selskabets årsrapport for 2017 er blevet forsinket.

Oven i kravene er Brightoils flåde af seks bunkerpramme blevet arresteret, viser dokumenter fra retten i Singapore ifølge Reuters. Arrestationen er sket på anmodning fra advokatselskabet Rajah & Tann, men det er uvist, hvem advokathuset agerer på vegne af.

En talsperson for Brightoil oplyser til Reuters, at selskabet ikke vil kommentere på sagerne, så længe de verserer.

