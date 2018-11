Kras kritik af Deloittes rolle som OW Bunkers revisor

Revisions- og konsulenthuset Deloitte har ikke udført sin opgave som revisor i det kollapsede oliehandelsselskab OW Bunker godt nok, mener Erhvervsstyrelsen, der derfor har besluttet at indbringe to Deloitte-revisorer for Revisornævnet.

"Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne har undladt at planlægge og udføre revisionshandlinger til imødegåelsen af risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være væsentligt påvirket af gevinster/tab ved ændringer i olieprisen, herunder nettogevinster på oliederivater, der ikke havde til formål at sikre mod risikoen i olieprisen på lagrene og indgåede kontrakter," skriver styrelsen.

Spekulation i avancerede oliederivater var en af to hovedårsager til, at den børsnoterede OW Bunker-koncern gik konkurs i november 2014. Koncernen var blevet børsnoteret i marts samme år, og forinden havde den ikke nævnt de betydelige indtægter, der blev tjent på spekulation, i salgsmaterialet.

Styrelsen har udover revisionen af års- og koncernregnskabet for 2013 for OW Bunker undersøgt en række revisorerklæringer, der blev afgivet af revisorerne i forbindelse med omstruktureringen af OW Bunker-koncernen inden børsnoteringen .

"Der er ved undersøgelsen af disse revisorerklæringer ligeledes konstateret væsentlige mangler ved det udførte arbejde."

Deloitte er uenig i kritikken:

"Vi kan konstatere, at vi er fundamentalt uenige i Erhvervsstyrelsens kritik, som vi mener baserer sig på en manglende forståelse af både revisionsmæssige principper og forretningsmæssige standarder for den type af virksomheder, som OW Bunker repræsenterer. Derfor ser vi nu frem til at få sagen bedømt af fagfolk i Revisornævnet," siger Anders Dons, adm. direktør i Deloitte, i en pressemeddelelse.

Kollapset i OW Bunker udløste et gigantisk retsopgør med både en straffesag samt adskillige civile retssager, herunder en erstatningssag, hvor konkursboet stævnede den tidligere ledelse, Altor og Deloitte for samlet 2,2 mia. kr.

